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Elazığ'da alkollü sürücü kırmızı ışıkta geçerek çocuğa çarptı, çocuk hayatını kaybetti

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Elazığ'da alkollü bir sürücü, kırmızı ışıkta geçerek yolun kenarında bisiklet süren 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada çocuk hayatını kaybetti. Alkollü sürücü gözaltına alındı.

Elazığ'da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü, yolun kenarında bisiklet süren 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen B.Ç. idaresindeki 23 AAE 400 plakalı hafif ticari araç, yolun kenarında bisiklet süren 10 yaşındaki Udey Elhasan'a çarptı. Kazada çocuk ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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