Elazığ'da Alkollü Şahıs, Yolcu Otobüsünü Kaçırdı

Elazığ'da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Alkollü bir şahıs, Kültürpark civarında park halinde bulunan bir yolcu otobüsünü kaçırarak mahalle mahalle dolaşıp yaklaşık 30 araca zarar verdi.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında başladı. İddiaya göre şahıs, otobüsü kaçırdıktan sonra İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi'ne kadar ilerledi. Bu güzergah boyunca çok sayıda park halindeki araca çarparak maddi hasara yol açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alkollü şahsı gözaltına alırken kaçırılan otobüs durduruldu. Olayın ardından araç sahipleri büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ELAZIĞ