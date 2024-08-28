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Elazığ'da Aldatılan Kadın Evini Ateşe Verdi

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Elazığ'da aldatıldığını öğrenen bir kadın, evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da aldatıldığını öğrenen bir kadın, evi ateşe verdi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yemişlik Mahalle'sinde meydana geldi. İddiaya göre, kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın cinnet getirerek yaşadığı evi ateşe verdi. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İtfaiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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