Elazığ'da alacak verecek meselesi yüzünden kardeşine silahla saldırdı

Elazığ'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, kardeşini silahla vurarak yaraladı.

Olay, merkeze bağlı yukarı İçme köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden O.Y. (35) ile kardeşi V.Y. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Y. belinden çıkardığı tabanca ile kardeşine ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kardeşini vuran şahıs ise jandarmaya teslim oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ELAZIĞ