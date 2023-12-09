Elazığ'da AKSA Fırat Elektrik Dağıtım Şirketine ait arıza bakım onarım aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ'da AKSA Fırat Elektrik Dağıtım Şirketine ait arıza bakım onarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da AKSA Fırat Elektrik Dağıtım Şirketine ait arıza bakım onarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çatalçeşme Mahallesi Küme Evlerinde meydana geldi. AKSA Fırat Elektrik Dağıtım Şirketine ait arıza bakım onarım aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldıktan sonra sağlık ekiplerince ilk müdahalesi burada yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ