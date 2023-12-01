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Elazığ'da Akaryakıt İstasyonunda Boşanma Aşamasındaki Çiftin Aileleri Arasında Kavga

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Elazığ'da bir akaryakıt istasyonunda karşılaşan boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi. 3 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı olayda, polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş etti.

Elazığ'da bir akaryakıt istasyonunda karşılaşan boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi. 3 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı olayda, polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş etti.

Olay, gece saatlerinde merkez Çaydaçıra Kavşağı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen çiftin aileleri akaryakıt istasyonu önünde karşılaştı. Yaşanan tartışmada aileler, dakikalar geçmeden kavgaya tutuştu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için büyük çaba sarf etti. Taraflar ayrılmayınca polis havaya ateş etti. Olayda, 3 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ Olaylar Şiddet 3. Sayfa Haberler

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