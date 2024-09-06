Elazığ'da Ajet uçağı yolcunun inmek istemesi üzerine geri döndü
Elazığ-Ankara seferini yapması planlanan Ajet'e ait uçak, bir yolcunun yolculuktan vazgeçmesi üzerine aprona geri döndü. Yolcu inince uçak tekrar havalandı.
Elazığ'da hareketlenmeye hazırlanan Ajet uçağı, bir yolcunun inmek istemesi üzerine geri döndü
ELAZIĞ - Elazığ- Ankara seferini yapması planlanan Ajet'e ait uçak, hareketlenmesinin ardından bir yolcunun yolculuktan vazgeçmesi üzerine aprona geri döndü.
Olay, Elazığ Havalimanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Elazığ-Ankara seferini yapacak olan uçak, apronda hareketlenmesinin ardından bir vatandaş uçaktan inmek istedi. Personel uçağın dönmesini sağladı. Rahatsızlığı nedeni ile yolculuk yapmak istemeyen vatandaşın inmesinin ardından uçak tekrar havalandı.
Elazığ-Ankara uçağının yarım saat rötarlı iniş yaptığı öğrenildi.
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