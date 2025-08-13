Elazığ'da Aileler Arasında Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek olan iki aile cadde üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aileler arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. - ELAZIĞ