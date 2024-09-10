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Elazığ'da Ağustos Ayında 309 Kaza: 1 Ölü, 250 Yaralı

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Elazığ'da ağustos ayında meydana gelen 309 kazada 1 kişi hayatını kaybederken 250 kişi yaralandı. Kazaların çoğunluğu maddi hasarlı olurken, sürücü hataları arasında araç hızını uydurmamak, geçiş önceliğine uymamak ve alkollü araç kullanmak yer alıyor.

Elazığ'da ağustos ayının kaza bilançosu açıklandı. Bu süre içinde meydana gelen 309 kazada 1 kişi hayatını kaybederken 250 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da ağustos ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 309 kazada 250 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 142'si yaralanmalı olurken, 167'sinin ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek" - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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