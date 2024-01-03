Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan hasarsız bina zarar gördü

Güncelleme:
Abone Ol

Elazığ'da Olgunlar Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında, yanında bulunan sağlam bina da zarar gördü.

Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan hasarsız bina zarar gördü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binalar yıkılmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Olgunlar Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bina iş makineleri yardımı ile yıkılmaya başladı. Yıkım sırasında iş makinesi, hemen yanda bulunan sağlam binaya da zarar verdi. Binada hasar oluştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Elazığ Yıkım Deprem 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title