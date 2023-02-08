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Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandıELAZIĞ Kahramanmaraş'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da bir bina çökmüş ve biri polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

ELAZIĞ Kahramanmaraş'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da bir bina çökmüş ve biri polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Şehir genelinde ilk süreçte ağır hasarlı olarak tespit edilen 8 binada yıkım işlemleri başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremde, 10 ilde toplam 3 bin 432 kişi hayatını kaybetti, 20 bine yakın vatandaş da yaralandı. İkinci depremde merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina çökmüş ve biri polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 2 büyük depremler birlikte şehir genelinde ağır hasar alan 8 bina tahliye edildi. Gazi Caddesi'nde ağır hasar alan 6 katlı bir binada yıkım işlemleri başladı. Geniş güvenlik önlemleri alınan alanda, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elazığ 3. Sayfa Haberler

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