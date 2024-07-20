Elazığ'da ağır hasarlı bina iş makinesiyle yıkıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ'da, ağır hasarlı bir bina iş makinesinin makasına dokunmasıyla yerle bir oldu. Yıkım anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da bulunan ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının dokunmasıyla yerle bir oldu.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde yıkımına başlanan 6 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ