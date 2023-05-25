Elazığ'da ağıla giren kurt sürüsü, 21 koyunu telef etti

Elazığ'ın Maden ilçesindeki bir ağıla giren kurt sürüsü 21 koyunu telef etti.

Elazığ'ın Maden ilçesindeki bir ağıla giren kurt sürüsü 21 koyunu telef etti.

Olay, Maden ilçesi Yenibahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Bakırdağ'a ait ağıla gece saatlerinde kurtlar girdi. Kurtlar, ağılda bulunan 21 koyunu telef etti. Sabah ağıla giden ve koyunlarının telef olduğunu gören Bakırdağ, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Olayın ardından, ekipler ağılda inceleme yaptı.

Olay yerine giden AK Parti Maden İlçe Başkanı Ramazan Sekmen ise " Yenibahçe köyü sakinlerinden Celal Bakırdağ'a ait ağıla dadanan kurt sürüsü tarafından 21 adet küçükbaş hayvan telef edilmiştir. Hemşehrimizin mağduriyetini yerinde görerek, mağduriyetinin giderilmesi noktasında çalışmalarımız başlatılmıştır. Bütün hayvan sahibi köylülerimizi de herhangi bir mağduriyet yaşamamaları konusunda dikkatli olmaya davet ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ