Elazığ'da aç kalan tilki şehir merkezine kadar indi
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde aç kalan bir tilki, yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi. Tilkinin şehir merkezindeki varlığı cep telefonuyla kaydedildi.
Elazığ'da aç kalan tilki şehir merkezine kadar indi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, Sürsürü Mahallesi'nde yaşandı. Yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki şehir merkezine kadar indi. İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti. Uzun süre yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ