Elazığ'da aç kalan tilki şehir merkezine indi
Elazığ'da aç kalan tilki, yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Elazığ'da aç kalan tilki şehir merkezine indi
ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan tilki şehir merkezine kadar indi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Olay Sürsürü Mahallesi'nde yaşandı. Yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki şehir merkezine kadar indi. İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti. Uzun süre yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.