Elazığ'da aç kalan tilki evin bahçesinde yiyecek aradı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da aç kalan tilki evin bahçesinde yiyecek aradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elazığ'da aç kalan tilki evin bahçesinde yiyecek aradı

Elazığ'ın Değirmenönü köyünde aç kalan tilki bir evin bahçesine girip yiyecek aradı.

Elazığ'ın Değirmenönü köyünde aç kalan tilki bir evin bahçesine girip yiyecek aradı. O anlar cep telefonu ile kayda alındı.

Olay, merkeze bağlı Değirmenönü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde bahçede ses duyan ev sahibi, el feneri ile dışarı çıktığında bahçede tilki gördü. Açlıktan yemek arayan tilki bir süre bahçede gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title