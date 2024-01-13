Elazığ'da 9'uncu kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Ailesi sinir krizi geçirdi, gecenin sessizliğini çığlık sesleri bozdu

ELAZIĞ - Elazığ'da 9. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Olay İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.T., gece saatlerinde 9. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Ailesi ve mahallesi sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı C.T.'ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan talihsiz kızı Fırat Üniversitesine kaldırıldı. C.T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olay ile ilgili geniş çapta inceleme başlattı.