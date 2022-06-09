Elazığ'da 84 yaşındaki vatandaşı kene ısırdı - Haberler

Elazığ'da 84 yaşındaki vatandaşı kene ısırdı Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 84 yaşındaki vatandaş, kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 84 yaşındaki vatandaş, kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. Olay Karakoçan ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 84 yaşındaki Süleyman U.'yu kene ısırdı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerce ilk müdahalesi yapılan Süleyman U., önce Karakoçan İlçe Devlet Hastanesine, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Süleyman U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karakoçan Hisarcık Elazığ 3. Sayfa Haberler

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