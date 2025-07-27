Elazığ'da 84 Yaşındaki Kadın Dördüncü Kattan Düştü, Hayatını Kaybetti

Elazığ'da 84 Yaşındaki Kadın Dördüncü Kattan Düştü, Hayatını Kaybetti
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Elazığ'ın Akpınar Mahallesi'nde 84 yaşında bir kadın, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da dördüncü kattan düşen 84 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Olay, merkez Akpınar Mahallesi General Abdullah Alp Doğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin penceresine çıkan 84 yaşındaki Muhlise S., dengesini kaybederek aşağı düştü. Kadının düştüğünü fark eden mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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