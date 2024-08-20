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Elazığ'da 83 Zanlı Yakalandı, 13 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 83 zanlı yakalanırken 13 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 83 zanlı yakalanırken 13 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda 0-15 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 83 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 12 şahıs yakalandı. Yapılan üst ve ikamet aramasında, 11 adet ruhsatsız tabanca ve tabanca 114 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 34 adet kartuş ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlemler yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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