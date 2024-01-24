Elazığ'da 8 Zanlı Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bir adet pompalı tüfek ve 4 adet kartuş, 1gram esrar maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda kent genelinde farklı yer ve zamanlarda meydana gelen işyerinden hırsızlık ve kasten yaralama olayının şüphelileri yakalandı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda; hırsızlık, yağma, yaralama, istismar, tehdit ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından toplamda 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ