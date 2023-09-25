Elazığ'da 8 uyuşturucu taciri yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, A.G., M.I., M.G., F.A., M.Ş., A.K., Ü.Y. ve T.Y. isimli şahısların yapılan üst ve ikamet aramasında 3 parça halinde toplam 1 kilogram toz esrar, 9 parça halinde 8.66 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 5 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş., A.K., Ü.Y. ve T.Y. isimli şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ