Elazığ'da 775 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi - Haberler

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Elazığ'da 775 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da 775 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir araçta gerçekleştirilen aramada 775 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir araçta gerçekleştirilen aramada 775 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmaları hızla devam ediyor. Jandarma ekiplerince bir şüphelinin piyasaya kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince şüpheli takibe alındı ve bulunduğu araç Göl köyünde durduruldu. Araçta yapılan arama sonucunda toplam 775 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliye 19 bin 225 lira idari para cezası uygulandı. Tütünler ise jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edildiği vurgulandı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tragger Elazığ 3. Sayfa Haberler

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