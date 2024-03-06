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Elazığ'da 750 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 750 gram esrar maddesi ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 750 gram esrar maddesi ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda şüpheli A.Y.'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca şüphelinin bulunduğu araca operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Elazığ Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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