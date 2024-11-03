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Elazığ'da 7 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da 7 Şüpheli Yakalandı
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Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma, ateşli silah ile yaralama gibi suçlardan aranan 7 şüpheliyi yakalayarak cezaevine gönderdi. Operasyon kapsamında ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı suçlardan aranan 7 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede kentte farklı tarihlerde meydana gelen yağma, ateşli silah ile kasten yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik ekipler saha ve kamera çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler yapılan operasyonlarda olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kesici alet ve 4 fişek ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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