Elazığ'da detektör köpek Nina geçit vermedi: 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Elazığ'da detektör köpek Nina geçit vermedi: 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da detektör köpek Nina geçit vermedi: 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 'Nina' isimli detektör köpeği ile yapılan aramada kamyonun kupa kısmında gizlenen 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken sürücüsü gözaltına alındı.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 'Nina' isimli detektör köpeği ile yapılan aramada kamyonun kupa kısmında gizlenen 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Diyarbakır yolu polis kontrol noktasında şüpheli görülen bir kamyon durduruldu. Narkotik köpeği Nina'nın arama yaptığı kamyonun kupa kısmında gizlenmiş şekilde 7 kilogram kubar esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili kamyon sürücüsü A.Ö.O. yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Narkotik Elazığ 3. Sayfa Haberler

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