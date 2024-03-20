Elazığ'da 610 Gram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 610 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda B.E. isimli şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca şüphelinin bulunduğu araca operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde şüphelinin vücuduna gizlediği 610 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ