Elazığ'da 6. Kat Yangını Paniğe Neden Oldu

Elazığ'da bir apartmanın 6'ıncı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın 6'ıncı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir daire kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ