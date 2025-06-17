Elazığ'da 6 Aylık Operasyonla 2 Suç Örgütü Çökertildi

Elazığ'da 6 Aylık Operasyonla 2 Suç Örgütü Çökertildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da polis ekiplerinin 6 aylık planlı çalışmaları sonucunda iki farklı suç örgütü çökertildi, 30 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından 6 aylık planlı yapılan çalışmalarda, 2 farklı suç örgütü çökertilirken 30 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 'Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak (TCK 220/3)' soruşturma dosyaları kapsamında örgüt liderliğini E.B ve Y.D isimli şahısların yaptığı 2 farklı suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı. 6 aylık yapılan planlı çalışmalarda, 'Yağma, Silahlı Tehdit, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu Madde Ticareti, Suça Azmettirme, Kamu Malına Zarar Verme ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarını işledikleri tespit edildi. Ayrıca çıkar çatışmasından kaynaklı husumetleri bulunan ve karşılıklı eylem süreci içerisine girdikleri tespit edilen 2 suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Örgüt bünyesinde işlenen ve bazıları kamuoyuna da yansıyan suçları örgüt adına işleyen 9 şahıs halen cezaevinde tutuklu olarak bulunmakta iken, operasyonda 13 şüpheli şahıs daha gözaltına alındı. 6 aylık süre içerisinde yakalanan toplam 30 şüpheli şahıs hakkında TCK 220/3 ve bağlantılı diğer suçlar ile ilgili olarak adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda ise 12 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 137 adet fişek, 2 adet tüfek ve 14 adet kartuş, 2 adet pala olarak tabir edilen kesici alet, 70 gram sentetik kannobinoid maddesi, 236 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Savaşta 5. gün! İran Tel Aviv'i, İsrail Tebriz'i vuruyor

İran Tel Aviv'i, İsrail ise Tebriz'i vuruyor
İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani öldürüldü

İsrail duyurdu: Yeni genelkurmay başkanını da öldürdük
İran'ın saldırılarında Demir Kubbe arızalandı, füzeler Tel Aviv'e düştü

Demir Kubbe arızalandı, füzeler Tel Aviv'i yangın yerine çevirdi
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in Demir Kubbe'si Tel Aviv'i vurdu! O anlar kamerada

Demir Kubbe kendini vurdu! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...

"Kimsenin efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise..."
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde

Beşiktaş'a 200 milyon euroluk müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.