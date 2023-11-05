Elazığ'da 55 adet kaçak telefon ele geçirildi: 2 gözaltı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 55 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken 2 şüpheli ise yakalandı.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 55 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken 2 şüpheli ise yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çevre illerden Elazığ'a giriş yapan şüpheli şahıs ve araçlar durduruldu. Şüpheli şahıslar H.B.A. (26) ve A.G.'nın (33) aracında yapılan aramada 55 gümrük kaçağı cep telefonu ve 36 adet batarya ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ