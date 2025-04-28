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Elazığ'da 52 Yaşındaki Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Elazığ'da 52 Yaşındaki Şahıs Evinde Ölü Bulundu
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Elazığ'da, yakınlarının haber alamadığı 52 yaşındaki Celal Atilla, evinde ölü olarak bulundu. Olay üzerine sağlık ekibi ve polis inceleme başlattı.

Elazığ'da yakınlarının haber alamadığı 52 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Levent Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın son katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde Celal Atilla'dan (52) haber alamayan yakınları durumu 111 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveni ile balkondan içeri giren ekipler, Atilla'yı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Atilla'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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