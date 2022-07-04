Elazığ'da 513 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Elazığ'da 513 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 513 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Elazığ'da 513 kök kenevir bitkisi ele geçirildi ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 513 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede kenevir ekiminin yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucunda 513 kök kenevir bitkisi, 500 gram amonyum nitrat gübresi, sulama maksadıyla kullanılan 160 metre uzunluğunda bahçe hortumu ve 500 litre kapasiteli su depolama tankeri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler ise jandarma tarafından imha edildi. İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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