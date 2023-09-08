Elazığ'da 500 Gram Esrar Ele Geçirildi
Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirildi ve bir şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştıkları T.T'yi gözaltına aldı.
Elazığ'da 500 gram esrar ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan istihbarat çalışmaları sonucu T.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 500 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan T.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa