Elazığ'da 500 Gram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirildi ve bir şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştıkları T.T'yi gözaltına aldı.