Elazığ'da 5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanarak bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan A.G.'nin Elazığ'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlı yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevinde gönderildi. - ELAZIĞ