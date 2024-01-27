Elazığ'da 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticaretine dün çalışma yapıldı. Çalışmada, İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Elazığ'a gelen 2 şüphelinin üzerinde ve çantalarında arama yapıldı. Aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ