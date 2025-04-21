Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler
Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Oyuncu Sevil Akdağ hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Elazığ'da 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

Elazığ'da 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da polis ekipleri, 5 kilogram 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken 2 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 5 kilogram 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler, başka illerden Elazığ'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi aldı. Bunun üzerine eş zamanlı operasyonlar yapılarak, birbiriyle bağlantılı uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan, nakleden ve saklayan toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan ikamet aramalarında; piyasaya sürülmek üzere getirildiği tespit edilen 10 parça halinde 5 kilogram 22 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 100 Türk Lirası ele geçirildiği bildirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.