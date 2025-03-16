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Elazığ'da 5 Katlı Binada Yangın Paniği

Elazığ'da 5 Katlı Binada Yangın Paniği
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Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sonrası yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın birinci katından dumanların çıktığını gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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