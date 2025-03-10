Elazığ'da 5 Katlı Binada Yangın

Elazığ'da 5 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi Dede Nusret Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın 4'üncü katından dumanların çıktığını gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daire sahiplerinin evde olmadığı öğrenilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ