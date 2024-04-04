Elazığ'da 5 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 30 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kesici alet, 10 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ