Elazığ'da 45 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 45 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli Ş.E.'nin kaçak tütün bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Arama sonucunda 45 kilogram sarımlık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ