Elazığ'da 416 Bin Liralık Ziynet Hırsızlığı: İki Kadın Yakalandı

Elazığ'da 416 bin liralık ziynet çalan kadın hırsızlar yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da kent merkezinde 4 farklı adresten 416 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent merkezinde 4 farklı adresten 416 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı aldı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, yapılan güvenlik ve saha çalışmalarının ardından Y.T. ve F.K. isimli kadın şüphelileri tespit etti. Tespit edilen şüpheliler yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.