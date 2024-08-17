Elazığ'da 400 Ton Saman Yangını

Elazığ merkeze bağlı Örençay köyünde çıkan yangında 400 tonluk saman kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Baskil yolu üzeri Örençay köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, büyüyerek tarla içerisinde toplanmış samana ulaştı. Haber verilmesi üzerine yangın alanına çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, jandarma ekipleri ve jandarma TOMA ekipleri sevk edildi. Güçlükle kontrol altına alınan ve yaklaşık 400 ton samanın kullanılamaz hale geldiği yangın, dron ile havadan görüntülendi. - ELAZIĞ