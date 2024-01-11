Elazığ'da 40 sürücüye Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi verildi
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 40 sürücüye Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi verildi. Eğitim, alkollü araç kullanma nedeniyle sürücü belgesine el konulan kişilere yönelik düzenlendi.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından 40 sürücüye Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi verildi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Elazığ İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu 48/5 (Alkollü Araç Kullanma) maddesi gereğince sürücü belgesine geçici süre ile el konulan sürücülere yönelik Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) programı kapsamında Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi'nde 09-10 Ocak 2024 tarihleri arasında 40 sürücüye Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ