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Elazığ'da 4 Katlı Binanın Çatısı Yangın Sonucu Söndürüldü

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Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken çatıda maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da alevlere teslim olan 4 katlı binanın çatısı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altın alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sararken vatandaşlar hemen binayı boşalttı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda çatıda maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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