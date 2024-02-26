Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 otomobil birbirine girdi. Ticari taksinin ters döndüğü zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ