Elazığ'da 4 Adet Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ve 341 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ