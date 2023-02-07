Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
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Merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.54'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa