Elazığ'da 35 Yıl Hapis Cezası Bulunan 4 Zanlı Yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada toplamda 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda, bir adet ruhsatsız tabanca, 54 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca devam eden çalışmalarda; 'Hırsızlık ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan 21 yıl, 'Kasten Yaralama' suçundan 10 yıl 6 ay, 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan 2 yıl 6 ay ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ