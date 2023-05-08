Elazığ'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Elazığ Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 35 düzensiz göçmenin Van'dan ülkeye girdiği ve Elazığ'a geldiği bilgisine ulaştı. Ekipler, göçmenlerin bulunduğu Elazığ- Bingöl Karayolu Şeyhhacı Köyü mevkiinde arama çalışması yaptı. Yapılan arama sonucunda 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, il Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Elazığ İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ