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Elazığ'da 30 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Elazığ'da yağma, silahlı tehdit ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.