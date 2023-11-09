Elazığ'da 30 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Elazığ'da yağma, silahlı tehdit ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.
Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "yağma, silahla tehdit ve hırsızlık" suçlarından hakkında 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. (26) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa